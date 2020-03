A horas del inicio del festival, los organizadores informaron los artistas que no podrán presentarse en el festival como consecuencia del coronavirus.

México.- El avance del coronavirus Covid-19 finalmente alcanzó al Vive Latino y a horas del inicio del festival, sus organizadores dieron a conocer la primera ola de artistas y bandas que no podrán presentarse este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México (CDMX).

Los artistas y bandas que cancelaron su presentación por problemas de traslado asociados a la pandemia son: All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

El anuncio fue realizado en la cuenta oficial de Twitter del festival y de momento no se ha precisado como impactará dicho ajuste en los horarios de presentación.

