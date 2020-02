VIDEO: Kimberly Loaiza da un adelanto de su nuevo tema "Apaga la Luz"

Kimberly Loaiza dio a conocer a través de un video de Instagram lo que será su nueva canción "Apaga la Luz".

La youtuber Kimberly Loaiza dio a conocer a sus más de 21 millones de seguidores en redes sociales que ya trabaja con Ovy On The Drums su nuevo tema "Apaga la Luz", mediante un video en YouTube mostró una probadita de su nueva canción.

Una vez más Kimberly cantará un tema del genero urbano, mismo que se fue a grabar hasta Medellín. El vídeo ha causado curiosidad en los millones de fans de la novia de Juan de Dios Pantoja.

La influencer no ha dejado de informar a sus linduras los avances de sus proyectos, así como los divertidos momentos que pasa junto a su hija Kima.

Ovy On The Drums, es un productor y compositor musical, estuvo en colaboración con Loaiza para preparar su nueva producción musical la cual se ha hecho viral en redes sociales en tan solo unas horas. Recordemos que la cantante ha sido severamente criticada, pues algunos internautas, la tachan de no saber cantar.