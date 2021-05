Nada de villancicos: 'Tusa' fue la canción más escuchada en México durante Navidad

All I want for Christmas is ¿‘Tusa’? A unas semanas de su lanzamiento, el nuevo sencillo de la reguetonera Carol G, realizado en colaboración con Nicky Minaj, le sigue de cerca los pasos a la canción navideña de Mariah Carey, que año con se coloca en el top de las listas de popularidad y, por lo menos en Spotify México, se ha convertido en el tema preferido de diciembre.

Fue a principios de noviembre cuando ‘Tusa’, palabra usada en Colombia para referirse al despecho, fue dada a conocer y desde entonces comenzó a romper récords. Por ejemplo, se colocó en el número 1 de la lista de los Latin Billboard y su videoclip encabezó las Tendencias Mundiales en YouTube.

Mexicanos prefieren el reggaeton a las canciones navideñas

Ahora, Universal Music ha informado a través de redes sociales que el tema ha batido un nuevo récord en Spotify México, registrando más de un millón de reproducciones diariamente.

¡Tusa está rompiendo récords! Este sencillo tiene más de un millón de streams diarios en @Spotify 😱. Escúchalo una vez más aquí 👉 https://t.co/Q1pjeiu20G @KarolGmusic @NICKIMINAJ pic.twitter.com/KnarkzErkC — Universal Music México (@UMusicMexico) December 23, 2019

Este éxito se suma a los obtenidos en Spotify Colombia, Panamá, El Salvador y Nicaragua, donde se ha adueñado del puesto número uno 1 del chart de las canciones más escuchadas.

'Tusa' sigue imparable en YouTube

A la fecha, el videoclip de ‘Tusa’, que nos muestra un mundo color de rosa, con diamantes, unicornios y lujosos escenarios, en contraste con el melancólico mensaje de la canción, suma casi 200 millones de reproducciones en YouTube, donde muchos usuarios reconocen que a pesar de no gustar del género urbano, la canción se ha vuelto de sus favoritas.

“Shin y eso que no me gustan ese tipo de canciones, pero la verdad es muy pegadiza”. Yamileth Guerrero.

Además de su reciente colaboración con la rapera Nicki Minaj, a lo largo de su carrera, Karol G ha trabajado con varios de los músicos y cantantes más importantes de los últimos tiempos, como Daddy Yankee, Ozuna, Anuel AA, J Balvin, Bad Bunny, Nicky Jam, entre otros.