Becky G sorprende al realizar intenso twerking

Becky G nuevamente mostró su lado más sensual en su reciente videoclip ‘Booty’ junto a trapero español C. Tangana.

En el videoclip se aprecia a la cantante luciendo un sensual traje de baño dorado mientras baila rodeada de otras modelos en bikini; robando los suspiros de todos sus fanáticos.

Por el momento ‘Booty’, cuenta con más de medio millón de reproducciones en YouTube, ahí sus fanáticos han escrito cientos de comentarios que resaltan la belleza física de la cantante urbana.

"Con mi hermano C. Tangana ya estamos en todos lados. Este fue un proyecto bastante atrevido y estoy emocionada de compartirlo con ustedes. Me encantó el aspecto dorado, me sentí como una estatuilla del Oscar, pero ruda. Mira el video ahora y sacude lo que mamá te dio", escribió Becky G como leyenda del clip.

Aquí el video completo: