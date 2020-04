Shakira pide a gobiernos que permitan "sacar a los niños a pasear"

La cantante señaló que los niños son los más afectados por la cuarentena

Durante la contingencia por el coronavirus Shakira ha utilizado sus redes sociales para compartir diferentes mensajes sobre la pandemia. La cantante se encuentra cumpliendo el periodo de cuarentena resguardada en casa con sus hijos y su pareja Gerard Piqué.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante señaló que los niños han sido los más afectados durante el aislamiento, por ello pidió a los gobiernos que generen alguna estrategia para poder sacar a los niños a pasear.

De acuerdo con la cantante hay familias que no cuentan en sus casas con un espacio exterior o balcón para que los pequeños puedan salir a respirar aire puro, esta situación podría perjudicar la salud física y mental de los niños.

"Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental” Shakira

Ante esta situación, Shakira pidió a las autoridades que busquen una solución para que las personas puedan sacar a sus niños.

“Urgiría al gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad" Shakira

Shakira puntualizó en su mensaje en Instagram que los niños son los verdaderos héroes durante la contingencia por el Covid-19 por lo que instó a las personas ha pensar más sobre su salud.

"Los niños están siendo verdaderos campeones en este drama social y debemos pensar en su bienestar" Shakira

Tunden a Shakira por la comparación de niños con perros

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y la criticaron pues señalaron que estaba comparado a los niños con las mascotas y que esto no era correcto.

"Pero qué dices mujer? Qué pensamiento más egoísta! por favor reflexiona sobre tu posición, Piénsalo bien y cuando te des cuenta de lo que has dicho, espero tengas la humildad y madurez suficiente para retractarte”, “Que dices????? Anda hija mía que si está prohibido salir X salud está prohibido madre, no vas a comparar a 1 niño con 1 perro que en este caso el perro no es portador y 1 niño sí”, "Señora Shakira, los niños pueden ser portadores y pueden contagiar. Por eso no deben salir”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación.