Kelly Clarkson finalmente estrenó sencillo, “Move You” es su primer tema con Atlantic Recods, su actual sello discográfico.

Previamente lanzó “Love So Soft” , el cual también se incluye en su disco “The Meaning of Life” que tendrá su estreno el 27 de octubre.

La placa discográfica esta estructurada por 14 temas.

Vía Just Jared