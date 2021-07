VIDEO: Selena Gómez y J. Balvin, ¿juntos en una pijamada?

Después de los problemas de depresión que sufrió el año pasado, Selena Gómez está de regreso en la escena musical. Este martes, la cantante dio a conocer el video de I Can’t Get Enough, su nueva canción.

El video, disponible en YouTube, cuenta con la colaboración de J. Balvin, Benny Blanco y Tainy (productor de Cardi B y Bad Bunny), quienes disfrutan de una pijamada con Selena.

El video de I Can’t Get Enough ya está disponible. ¡No puedo creer que lo hayamos logrado en una sola toma! (aun cuando me caí una o dos veces intentando)”, publicó la cantante en su cuenta de Twitter, para anunciar el lanzamiento del video.

La canción tiene potencial para convertirse en el hit de verano.