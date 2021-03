¿Por qué sigo haciendo esto?: Selena Gómez planea retirarse de la música

Selena Gómez admitió lo difícil que es crear música cuando siente que “la gente no la toma en serio”

Selena Gómez sorprendió a sus fans con su última confesión. En una entrevista, la cantante reveló que planea retirarse de la música; pero antes, “quiere darle una última oportunidad”.

En su participación con la revista Vogue, Selena Gómez admitió que, para ella, es difícil crear música cuando “la gente no te toma en serio”, por lo que su próximo álbum podría ser el último en su carrera como cantante.

Selena Gómez lamenta que su música “no sea suficiente”

Además de su confesión sobre su retiro de la música, Selena Gómez habló sobre los episodios de frustración que ha sufrido luego del recibimiento de sus canciones por parte del público. Reveló que, en más de una ocasión, se ha cuestionado por qué sigue en la música.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he pensado como, ‘¿cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?” Selena Gómez

La cantante y actriz de 28 años de edad, recordó que su canción ‘Lose You to Love Me’ -lanzada en 2019- ha sido la mejor de sus creaciones, pero, por desgracia, “ no fue suficiente ” para el público.

Según lo dicho por Selena Gómez, esta habría sido la razón para pensar en su retiro de la música.

“Para mí, ‘Lose You to Love Me‘ es la mejor canción que he lanzado, y para algunas personas seguía sin ser suficiente.

(…) Creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de tal vez retirarme la música.” Selena Gómez

Selena Gómez ya se ha alejado de las redes sociales

Selena Gómez también habló sobre los duros momentos que vivió después de su ruptura con Justin Bieber . Dijo que, gracias a su decisión de alejarse de las redes sociales, fue como consiguió su verdadera libertad.

"Estaba cansada de leer cosas horribles. Estaba cansada de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, fue libertad instantánea. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber estado más feliz por eso." Selena Gómez