El cantante Robbie Williams sufrió una intoxicación por mercurio y arsénico casi mortal

Robbie Williams reveló recientemente que, hace algunos años, estuvo cerca de la muerte gracias a una intoxicación con arsénico y mercurio provocada por la dieta estricta que llevaba en ese entonces; fue su esposa, Ayda Fyeld, quien lo salvó de la muerte.

De acuerdo con lo dicho por Robbie, su dieta estaba repleta de pescado, lo cual, al paso del tiempo, le hizo acumular en su organismo un elevado nivel de arsénico y mercurio; incluso, confesó que el médico que lo atendió, estaba sorprendido ante los resultados clínicos.

“Comía pescado dos veces al día y cuando finalmente acudí a que me examinara el doctor y tuvimos los resultados de las pruebas, me dijo que tenía la intoxicación por mercurio más alta que había visto.” Robbie Williams

Robbie Williams pudo morir por no acudir al médico

Robbie Williams no solo compartió su experiencia cercana a la muerte, también confesó que, de no haber sido por la insistencia de su esposa, Ayda Fyeld, él no habría acudido al médico, y, tal vez, el final de la historia sería uno mucho más trágico .

“Realmente me hicieron la prueba de mercurio porque mi esposa es neurótica y se hace todo tipo de pruebas todo el tiempo. Solo puedo dar gracias a Dios porque podría haber muerto por envenenamiento por mercurio y arsénico.” Robbie Williams

Inmediatamente después de recibir los resultados de la prueba de mercurio, Robbie Williams decidió transformar su dieta a una a base de plantas .

Robbie Williams continúa en la música

Después de un año difícil en todo el mundo, el cantante británico lanzó recientemente el sencillo ‘Can’t stop Christmas’, que cuenta la historia de Santa Claus viviendo la Navidad en plena pandemia .

Ayda Fyeld, fue nuevamente la impulsora de William para crear esta canción; según cuenta Robbie, fue su esposa quien lo animó a trabajar en algo navideño para esta época tan dura.