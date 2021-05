FOTO: Integrantes de RBD se reencuentran a 11 años de su separación

Luego de que volvieran a surgir rumores sobre el posible distanciamiento entre los integrantes de RBD, una fotografía demuestra que no hay ningún problema entre ellos y los fanáticos ya piden su regreso.

Este lunes 23 de diciembre Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni sorprendieron a sus seguidores con su reencuentro el cual quedó inmortalizado en una fotografía en la que aparecen todos juntos abrazados. La imagen surge 11 años después de que se separará el grupo.

Se trata de una imagen que fue compartida en cada una de las redes sociales de los artistas, cada uno colocando un diferente mensaje.

Anahí escribió: “Para siempre”

Maite Perroni señaló la importancia de la amistad, más allá del dinero y los intereses de otras personas.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de seis almas que fueron una sola”

Maite Perroni