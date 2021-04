El rapero DMX se encuentra hospitalizado y en estado vegetativo tras haber sufrido un infarto. Aún tiene algo de actividad cerebral.

Earl Simmons, mejor conocido como DMX, uno de los artistas más estimados de los noventa gracias a la dureza de sus letras, habría sufrido un infarto el pasado viernes, el cual habría sido provocado por una sobredosis de drogas , informó el portal TMZ.

El rapero de 50 años de edad, fue trasladado de urgencias al hospital de la ciudad de White Plains en Nueva York, luego de haber sufrido el infarto. Los médicos informaron que lamentablemente se encuentra en estado vegetativo, aunque aún tiene un poco de actividad cerebral .

El infarto ocurrió mientras estaba en su hogar, alrededor de las 11 de la noche (hora local).

¿Qué otros percances ha sufrido DMX?

Esta no es la primera vez que DMX sufre este tipo de percances debido a las drogas. Ha tenido varios periodos de rehabilitación , el último de ellos fue en octubre de 2019 después de haber cumplido una sentencia de 12 meses por evasión de impuestos.

“Cuando te caigas, levántate, todos aquí han pasado por alguna mierda y nunca sabes lo que Dios está dispuesto a hacer por ti hasta que lo necesitas." DMX

Trayectoria de DMX

DMX es uno de los raperos más exitosos de la década de los 90´s y los 2000. Sus cinco primeros discos fueron tan exitosos que logró vender millones de copias de cada uno y todo debutaron en el número 1 de la revista Billboard.

Otros de los sencillos más conocidos de DMX son Party up (Up in here), Get at Me Dog, What you want y What´s my name, entre otros. Actualmente cuenta con millones de reproducciones en Spotify.