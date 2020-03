Guns N' Roses habría querido cancelar concierto en Vive Latino

Previo a su actuación en el Vive Latino, Guns N' Roses canceló su concierto en Costa Rica y, según versiones, deseaba hacer lo mismo en México.

Guns N' Roses hizo vibrar a las más de 60 mil personas que acudieron el domingo al cierre del festival Vive Latino, que se realizó en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

Y aunque la banda dio lo mejor de sí, se afirma que lo hizo obligada, pues en realidad deseaban suspender su presentación ante los temores generados por la pandemia de coronavirus que se registra en el mundo.

Fue alrededor de las 22:30 horas cuando la legendaria banda salió al escenario, entonando su gran éxito "Welcome to the jungle", con un solo de Slash que desató los gritos y saltos eufóricos de sus fans.

"¿Cómo se la están pasando? ¡Están en la jungla!”, fueron las primeras palabras con las que Axl Rose saludó a a su público, que no paraba de gritar de emoción y así olvidarse un momento de la emergencia sanitaria que tiene a los ciudadanos de varios países bajo aislamiento, en un intento por contener los contagios de Covid-19 y evitar que sus sistemas de salud colapsen.

La banda estadounidense continuó con temas como ‘Estranged’, ‘Slither’, ‘Rocket queen’, entre otros de sus grandes éxitos que sus seguidores corearon al unísono.

Ofrecieron su show a regañadientes, según versión

Pero mientras sus seguidores pasaban un rato de júbilo, los rockeros no habrían estado muy contentos de presentarse en uno de los festivales musicales más importantes de México.

La razón, según afirma un trascendido de El Universal, es que en realidad los artistas deseaban cancelar su concierto, lo que incluso explicaría que pese a la energía mostrada, en su presentación del domingo hablaran muy poco con su público.

‘El gran diario de México’, destaca que previo a su actuación en México, la banda había cancelado su concierto en Costa Rica y deseaban hacer lo mismo en la capital azteca.

De verdad existe alguien que pueda obligar a Guns N' Roses a hacer algo?

Sin embargo, “los promotores les dijeron que tenían un contrato firmado y, siendo la banda principal del festival y dadas las circunstancias, debían cumplir; furiosos, vinieron y tocaron”, afirma El Universal.

¿Será verdad que existe alguien que pueda obligar a los estadounidenses a hacer algo? Por el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.