Drake Bell se disculpa tras polémico tuit sobre Caitlyn Jenner

A días de que Drake Bell tuiteara: “Lo siento... seguiré llamándote Bruce?, en referencia a la portada del exatleta para Vanity Fair donde pide que la llamen Caitlyn Jenner, mensaje que generó polémica y por el cual tacharon al cantante de intolerante, él ya salió a pedir disculpas.

A través de la red social, dijo: ?Me disculpo sinceramente por mis comentarios insensibles e irreflexivos. Yo de ninguna manera quise hacer daño o degradar a los que atraviesan un viaje similar?

?Aunque mis comentarios fueron hechos inocentemente, lamento profundamente el efecto negativo que ha tenido en tantos?.

I sincerely apologize for my thoughtless insensitive remarks. I in no way meant to hurt or demean those going through a similar journey.