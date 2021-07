Paty Cantú se encuentra promocionando si nuevo sencillo “La Mexicana”, en donde aparece al lado de la Drag Queen Valentina , quien participó en la novena temporada RuPaul’s Drag Race y en la cuarta temporada de RuPaul’s Drag Race: All Stars.

En este sentido, la cantante de 36 años detalló que, aunque ella siempre ha tenido parejas hombres y no ha mostrado interés por alguna mujer, en cuestión de lo sexual se considera una persona “queer”.

En entrevista para Sale el Sol, Patricia Giovanna Cantú Velasco, mejor conocida como Paty Cantú, detalló que en su familia siempre existió una gran apertura en todos los sectores, por lo que no se identifica como una persona heterosexual o gay.

Según Fundéu el término “Queer” engloba a "todas aquellas identidades de género que van más allá de hombre o mujer”. En este sentido la cantante mexicana prefiere no ser etiquetada en algún género o preferencia sexual.

“Yo apoyo muchísimo el movimiento LGBTI+, a mí no me gustan las etiquetas en general. Para mí el amor no tiene color, no forma, ni género, entonces yo creo que me enamoro de las personas y no del sexo”

Paty Cantú