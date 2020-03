Plácido Domingo fue una de las figuras más importantes en la Ópera de Washington; fue retirado por denuncias de acoso sexual.

Tras ser acusado de acoso sexual por más de 20 mujeres, la carrera del cantante de ópera Plácido Domingo ha ido cayendo vertiginosamente; apenas se dieron a conocer las primeras denuncias en agosto pasado, los contratos y conciertos en su agenda comenzaron a cancelarse. Esta vez, fue la Ópera Nacional de Washington quien lo retiró de un programa.

Domingo fue la figura más importante de la Ópera Nacional de Washington entre 1996 al 2011; primero fue director artístico y luego director general. Su participación estaba contemplada para el programa de entrenamiento para jóvenes, pero “a la luz de los acontecimientos recientes” , ya no formará parte de dicho evento, informaron las autoridades de la institución musical.

Investigan a Plácido Domingo



Tras cuatro meses de investigación interna, el Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música (AGMA por sus siglas en inglés), informó que halló que el tenor estuvo "involucrado en actividades inapropiadas , desde coqueteo hasta avances sexuales, dentro y fuera del sitio de trabajo”, por lo que sería suspendido del gremio y tendría que tomar un programa contra el acoso sexual.

Ante esta situación y tras haber rechazado por completo las acusaciones, Domingo se disculpó con las mujeres que lo acusaron. “Quiero que sepan que lamento de verdad el dolor que les causé . Acepto plena responsabilidad por mis acciones”, dijo. Sin embargo, dos días después se retractó argumentando que el mensaje se había interpretado incorrectamente.

“Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”

Plácido Domingo

La Ópera Nacional de Washington decidió cambiar el nombre del Programa de Jóvenes Artistas Domingo-Cafritz, creado por el tenor; ahora se llamará Cafritz Young Artists of Washington National Opera .

La Ópera de Los Angeles , donde Domingo fue director general desde 2003 hasta que renunció en octubre de 2019, aseguró que se encuentra en una investigación sobre el comportamiento del cantante durante su gestión.

Con información de AP.