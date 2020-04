Muere Bill Withers a los 81 años por complicaciones cardíacas

La familia del cantautor estadounidense Bill Withers confirmó su muerte mediante un comunicado. Descanse en paz

El pasado 30 de marzo murió William Harrison Withers, Jr., mejor conocido como Bill Withers. Tenía 81 años de edad por problemas del corazón.

La familia del músico y compositor estadounidense cuya fama ascendió entre las décadas de los 70 y 80 confirmó el deceso mediante un comunicado publicado en Rolling Stone.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado a conectarse con el mundo en general, con su poesía y música. Habló honestamente con las personas y las conectó entre sí” Comunicado familiar

Curiosamente el deceso del cantante de éxitos como “Lean on Me”, “Ait No Sunshine”, “Use Me” y “Grandma’s Hands”ocurre durante la pandemia del coronavirus momento en que gente toma su canción “Lean On Me” como himno de inspiración para superar estos tiempos difíciles.

"Su música siempre pertenecerá al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos” Comunicado familiar

Cabe señalar que "Lean on Me” y "Ain´t No Sunshine” se encuentra en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone.

¿Quién fue Bill Withers?

El primer logro del músico fue superar el tartamudeo durante su infancia. Radicó en la ciudad minera de carbón de Slab Fork, Virginia Occidental. Fue criado por su madre tras el divorcio de sus padres. Previo a ingresar a la escena musical fungió como mecánico de aviones instalando baños, informa Daily Mail.

Posteriormente, a los 26 años se mudó a Los Ángeles donde tomó su primera guitarra y compuso sus primeras canciones. En 1971 firmó con Sussex Records con quien lanzó su primer disco Just As I Am, con el legendario Booker T. Jones.

Sus primeros éxitos fueron Grandma's Hands y Ain´t No Sunshine, inspirado en la película de Jack Lemmon Days Of Wine And Roses. Más tarde fue aplaudido por los temas Lovely Day, Just The Two Of Us, entre otros. Descanse en paz