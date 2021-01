Antes de morir Alex Malverde informó que se contagió de Covid-19 e indicaba sobre su estado de salud en su cuenta de Twitter.

Alex Malverde, uno de los promotores más reconocidos de la industria del hip hop en México, murió a causa del coronavirus Covid-19, de acuerdo con sus amigos y compañeros de trabajo, quienes informaron sobre su muerte a través de redes sociales.

Fue el pasado 7 de enero de 2021 que Alex Malverde publicó en su cuenta de Twitter que dio positivo a coronavirus Covid-19, sin embargo, detalló que no se sentía mal, pero que el tamaño de sus pulmones estaba siendo afectado por la actividad inflamatoria de la enfermedad.

Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale puta vida. — Alex Malverde (@AlexMalverde) — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 7, 2021

Después, Alex Malverde se mostró de cierta forma “tranquilo” en sus demás tuits, pues hubo unos en los que tomó con humor la enfermedad y agradeció por el apoyo que le brindaron sus seguidores por medio de dicha red social.

Asimismo, el músico reflexionó sobre su vida y las adicciones , así reiteró que se contagió de coronavirus Covid-19 y sus pulmones no estaban del todo bien.

En los días posteriores de anunciar que fue positivo a coronavirus Covid-19, Alex Malverde indicó que “no le desea a nadie” la enfermedad, ya que comenzaba con malestares al realizar acciones tan simples como tender la cama.

“Me hice el valiente y quise tender mi cama solo, no iba ni a la mitad y se me iba el aire mal. Fue como dos horas de cardio en ayunas. Fuck Covid-19” Alex Malverde

Pos me hice el valiente y quise tender mi cama solo, no iba ni a la mitad y se me iba el aire mal pero. Fue como dos horas de cardio en ayunas. Fuck COVID — Alex Malverde (@AlexMalverde) — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 9, 2021

En ese sentido, el rapero se vio positivo y deseaba curarse del Covid-19, afirmando que en el futuro esperaba ver a todas las personas utilizar el cubrebocas, como medida para evitar el contagio del virus.

En su misma cuenta de Twitter, el pasado 11 de enero , Alex Malverde informó que se encontraba con tubos a causa del coronavirus Covid-19, razón por la que expresó su desesperación y la lucha por continuar vivo.

“Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del Covid-19. Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. ¡Cuídense!”. Alex Malverde

Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID — Alex Malverde (@AlexMalverde) — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 11, 2021

Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos — Alex Malverde (@AlexMalverde) — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 11, 2021

Famosos reaccionan a la muerte de Alex Malverde

Luego de que se diera a conocer la muerte de Alex Malverde, famosos del mundo del espectáculo reaccionaron a la noticia como el youtuber Chumel Torres , quien escribió: “buen viaje Alex Malverde. Échanos un ojo desde arriba, mi homie”.

Por su parte, Chavo , exintegrante del grupo Austin TV manifestó que le duele “la partida del gran Alex Malverde” y aseguró que además de tenerle admiración y respeto lo va a extrañar.

Asimismo, el locutor de radio Alan Zuko despidió a Alex Malverde diciendo que “era el mejor en la bisneada del hip hop”. Y el productor mexicano, Toy Selectah mandó un abrazo de solidaridad a todos los que están involucrados en la escena de la música urbana nacional.