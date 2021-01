Mon Laferte confesó que quiere grabar una canción con Paquita la del Barrio, pero ella aseguró que no sabe quién es la cantante chilena.

Luego de que Mon Laferte confesó que uno de sus grandes sueños es poder realizar un dueto con Paquita la del Barrio. De acuerdo con la chilena es fan de la famosa e incluso ya piensa en realizar un cover de alguna canción.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’ la cantante veracruzana confesó que no conoce a la artista, pero señaló que siempre es un honor que la mencionen.

¿Mon Laferte y Paquita la del Barrio preparan dueto?

Mon Laferte reveló que admira ha Paquita la del Barrio por su estilo para cantar, además admitió que ha tenido una vida muy difícil, pero se ha logrado destacar en la industria musical.

“Creo que a Paquita siempre la hemos vista como un personaje con mucha personalidad, pero ha tenido una vida muy difícil, ha sido una mujer muy valiente y creo que le hacen falta algunos homenajes, algunos reconocimientos” Paquita la del Barrio

En ese momento reconoció la artista chilena que la canción que le gustaría interpretar es ‘ Tres veces te engañe ’.

“Si tuviera que escoger una, mi favorita sería la de Tres veces te engañé” Paquita la del Barrio

En entrevista con ‘Ventaneando’ Paquita la del Barrio reveló que si se enteró de las declaraciones y que sólo le quedaba agradecer por ser tomada en cuenta.

“Parece que sí me di cuenta. El gusto es de cada persona y le agradezco mucho el gesto. A lo mejor sí, no me queda de otra más que pagarle con la misma moneda” Paquita la del Barrio

Sin embargo, reconoció en el video que no conocía la trayectoria de Mon Laferte, aunque detalló que no tendría ningún problema de hacer un dueto con ella, pero tendría que investigar un a la cantante.

“Sí, ya nos hace falta trabajar. Ya se aburrió uno aquí, ya no sabe uno que hacer. Todavía no hay nada” Paquita la del Barrio