En transmisión en vivo a lado de su esposa Luisana Lopilato, el cantante interpretó ‘Será que no me Amas’

Debido al aislamiento que están llevando muchas personas alrededor del mundo para evitar la propagación del coronavirus, diversas celebridades han echado mano de sus redes sociales para realizar transmisiones en vivo y así compartir un momento de alegría con sus seguidores.

Tal fue el caso de Michael Bublé quien sorprendió a sus fanáticos al cantar durante su cuarentena un tema de Luis Miguel junto a su esposa Luisana Lopilato.

En compañía de Lopilato, Bublé realizó una transmisión en vivo donde hablaron sobre cómo han vivido estos días de contingencia por el Covid-19 en su casa.

Sin embargo, decidieron deleitar a sus seguidores al interpretar ‘ Será que no me Amas ’ de Luis Miguel. “¿Están listos? Este es un hitazo”, señaló la actriz argentina.

Lopilato comenzó a cantar ‘Será que no me Amas’ y después se sumó Michael Bublé e interpretó algunos versos en español. Pero poco después cantó unas frases en inglés recordando la versión original ‘ Blame It On the Boogie ” interpretada por The Jackson 5 .

En diversas ocasiones Luisana Lopilato se ha declarado fan del cantante mexicano, por lo que no fue rara que escogieran un tema de Luis Miguel para cantar a sus seguidores. Además, hace siete años durante una visita del cantante canadiense a la CDMX, reveló que le gustaría realizar un dueto con el mexicano.

“Luis Miguel es asombroso, me gustaría cantar un día con él, es grandioso. Lo escucho mucho porque cuando mi esposa va a Argentina con sus amigos, a ellos les gusta, por eso lo conozco” Michael Bublé

A causa del coronavirus, Michael Bublé ha reprogramado los conciertos que daría en la Ciudad de México y en Monterrey en este mes de abril. A través de sus redes sociales el cantante ha invitado a las personas a permanecer en casa.

El canadiense también ha compartido las actividades a las que se dedica en esta cuarentena, entre las que destacan cocinar, hacer ejercicio y ver películas.