La historia del video comienza en un tren donde Anuel AA y Shakira encarnan a una pareja con ciertas diferencias.

Anuel AA y Shakira finalmente lanzaron en YouTube el video oficial del tema Me gusta, donde ambos artistas colaboraron causando todo tipo de sensación entre los cibernautas quienes ya esperaban con mucha emoción el clip.

En el video abundan los colores además de los diversos cambios de look que presentó Shakira quien se miraba espectacular, mientras tanto Anuel AA se dejó ver con llamativas chamarras con las que derrocha extravagancia pura.

La historia del video inicia con escenas de un tren donde al parecer los interpretes simulando a una pareja con ciertas diferencias pues la letra de la canción es más que evidente, además de presentar un ritmo tranquilo.

Hasta el momento el video cuenta con más de 500 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo, abundan los que le hacen saber a la artista colombiana que les gustó mucho el video oficial de "Me gusta".

"Me encantó el trabajo y los colores, muy acertados los look", "Shakira se ve 10 años menos", "Shakira es de las pocas artistas que perduran con el paso del tiempo", "Anuel tiene que hacer todo lo que Shak dice y se puede ver en todo el video", "Me sorprende que Shakira ya sea muy urbana", escribieron los usuarios.

Aquí te dejamos el video oficial de Anuel AA y Shakira