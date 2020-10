La cantante prefiere esperar hasta que se puedan realizar conciertos presenciales en la nueva normalidad

Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida por su nombre artístico Lupita D'Alessio, se encuentra en Cancún desde donde ha pasado la contingencia por el coronavirus.

A través de sus redes sociales se ha mantenido muy activa compartiendo mensajes de apoyo a sus usuarios. Aunque son varios los artistas que se encuentran ofreciendo conciertos en línea, la famosa se mostró en contra de este tipo de transmisiones.

De acuerdo con la cantante ella prefiere esperar hasta que se establezca la nueva normalidad para poder regresar a los espectáculos en vivo.

A través de un video Lupita D'Alessio puntualizó que si bien ella ha visto algunos conciertos en línea, no está dispuesta a realizar uno.

“No es que no quiera, no me gusta a mi mucho. Respeto mucho a los artistas que lo hacen y de hecho lo he visto y compro mi boleto” Lupita D'Alessio

La cantante detalló que ella prefiere esperar a que las cosas empiecen a retomar su rumbo y detalló que espera que pronto se puedan retomar los espectáculos en vivo.

“Yo prefiero esperarme a la fecha del 19 de febrero. Si es que va haber una nueva normalidad para todo el mundo para entonces y se pueda hacer el espectáculo, por que la fecha si está confirmada” Lupita D'Alessio

En su video, Lupita D'Alessio puntualizó que ella cree que para diciembre poco a poco se pueda regresar los espectáculos, pero puntualizó que en línea no va a realizar un concierto.

“En línea no creo hacer un concierto. Yo quiero cantar, deseo cantar, extraño cantar y la gente quiere escuchar mi música. Siento que tengo que esperar” Lupita D'Alessio

La cantante reveló que tiene cuatro temas inéditos que espera lanzarlos pronto, pero a la distancia se ha vuelto complicado poder hacerlo.