Latin Lover, aterrado tras su segunda operación de rodilla

El actor y luchador dio a conocer mediante Instagram que tuvo que someterse a una segunda operación en la rodilla.

Por segunda ocasión el actor Víctor Reséndez, mejor conocido como “Latin Lover” se sometió a una segunda operación en la rodilla. Fue mediante redes sociales que el luchador generó gran preocupación entre sus admiradores luego de que diera que moría de miedo ante la operación.

“Latin Lover” compartió una fotografía compartió a través de sus redes sociales una fotografía en una cama de hospital en donde informa que se alejará por unas horas de las redes sociales debido a que se encuentra internado y conectado a monitores.

Aunque aclaró que la imagen fue tomada en diciembre pasado cuando ingresó por primera vez al hospital por una cirugía en la rodilla, reveló que nuevamente tendrá que someterse a una operación, pidiendo así a sus fans una cadena de oración para que todo saliera bien.

“Esta foto me la tomó mi mujer el 23/DIC/2019 no es una foto de una escena de novela, serie o cine. Es una foto saliendo de una cirugía de rodilla y todavía anestesiado. Se las comparto porque mañana muy temprano vuelvo al quirófano a otra cirugía de rodilla. La vida es así no todo es bello también está llena de pruebas que tenemos que superar. Lo único de esto es que tengo un poco de miedo, no a la cirugía sino a la anestesia. Mándenme su buena vibra para que todo salga bien. Primero Dios así será” “Latin Lover”. Actor

La publicación ha generado diversos comentarios donde sus admiradores le han mostrado su apoyo por el difícil momento por el que atraviesa, sin embargo ya manifestó hace unas horas que ya salió de la operación.