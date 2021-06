Niegan permiso para que ‘El Komander’ y ‘Remmy Valenzuela’ toquen en Mazatlán

El Gobierno municipal de Mazatlán negó los permisos para la presentación de los cantantes Remmy Valenzuela y Alfredo Ríos ‘El Komander’, programados para la Expo Canaco 2017, que se realizará el próximo mes.

"Nosotros acatamos la recomendación del Consejo Municipal de Seguridad Pública, y no otorgamos permisos. No es cancelación, no hay cancelación porque nunca hubo permisos", comentó el Oficial Mayor Juan Manuel Ochoa Álvarez.

Ochoa Álvarez aseguró que la Canaco ya tiene el documento oficial de la resolución, lo que procede es regresar el dinero a los ciudadanos que ya compraron boleto.

El Oficial dijo que esta misma medida se aplicará en lo sucesivo con otras propuestas de presentaciones de contenido a narcocorridos.

Con información del Noroeste.com