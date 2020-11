Kimberly Flores recibe fuertes criticas por su nuevo tema "Mejor me quedo sola"

Kimberly Flores desató una ola de comentarios negativos al mostrar su nuevo tema.

Luego de haber lanzado el éxito de "Vacilar", Kimberly Flores, lanzó este año un segundo tema con video oficial titulado "Mejor me quedo sola", al ritmo de reguetón, el cual en tan solo algunos días de su publicación a logrado más de 400 mil reproducciones.

Desde Guatemala, su país natal, la esposa de Edwin Luna compartió con varios medios lo feliz que estaba con este tema y expresó que cuando llegó a su vida le encantó y comenzó a armar un grupo de ideas para su video y vestuario.

Y es que Kim se está abriendo paso dentro del mundo del urbano con pasos firmes, sin embargo no ha tenido muy buena aceptación pues sus temas han sido muy criticados.

Incluso le cuestionan a su esposo el cantante Edwin Luna, vocalista de "La Trakalosa de Monterrey" que la apoye más en el canto, pues su voz se escucha muy arreglada.

“Una disculpa a la industria musical... Les juro que en Guatemala si hay cantantes de verdad... Esto fue un error de imprenta!”, “Alma Cero, se ha de estar cargando de la risa”, De verdad con todo respeto... La canción muy fea no tiene ritmo. ni sentido ..y Edwin tantos concejos buenos en la Academia y con tu esposa no te pones chingón, No se que es peor, si el exceso de cirugias de la tipita o el ABUSO de efectos para intentar arreglarle la vocecita Mejor me quedo sorda, “imaginence cuando sus hijos oigan cantar a su mamá en Acapella”, fueron solo algunos de los mensajes del público que en su mayoría la atacaba en YouTube.