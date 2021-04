El exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón revela que ya vendió relojes y parte de su ganado

La pandemia por el coronavirus ha afectado a varios sectores de la economía, incluido la industria del espectáculo, donde se han tenido que cancelar diversos conciertos y presentaciones.

Uno de los afectados es el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón quien ha tenido que desarrollarse como vendedor de comida para poder sobrevivir a la crisis económica por el Covid-19.

En entrevista para ‘Suelta la Sopa’, Jorge Medina reveló que dejó a un lado su carrera como solista para dedicarse a entregar comida a domicilio.

De acuerdo con el cantante, en este tiempo regresó a su pueblo donde ha podido ayudar a un amigo a poder repartir la comida que vende.

“El coordinador de mis giras emprendió un negocio de carnes y pollos asados y durante 2 fines de semana yo estuve en una aplicación que te lleva los pedidos. Yo le decía a la gente ‘no salgan de su casa’ y yo les llevaba los alimentos” Jorge Medina

El ex integrante de La Arrolladora Banda El Limón confesó que él ha tenido que vender parte de su ganado y una colección que tenía de relojes para poder enfrentar la crisis por el Covid-19 .

“Ahorita no puedo gastar. Ya vendí la mitad de mis vacas. Además, yo tengo una colección de relojes guardada y yo no me pongo relojes desde hace 3 años, entonces dije ‘voy a vender las joyas, qué vergüenza me va a dar, pero qué tiene de malo'” Jorge Medina

El cantante detalló que durante la contingencia por el coronavirus ha aprendido a respetar el espacio de su familia y a conocerse mejor.

“Aprender a respetar el espacio de los chicos, de mi hija, aprender a respetar el espacio de mi esposa. Yo hago ejercicio, yo veo televisión. Descubrí que mi esposa sigue viendo novelas y yo no sabía” Jorge Medina

Antes de finalizar su entrevista para ‘Suelta la Sopa’, Jorge Medina señaló que, tras su salida de la banda en 2017, son pocas con las personas que aún mantiene el contacto.