Asistente acusa a Larry Hernández de despido injustificado

Larry Hernández dejó sin trabajo a quien fuera su asistente, Raczon López, ¡y en Navidad! *Al cantante se le ha enfriado el corazón.

Por lo anterior, López acusa al cantante de despido injustificado y asegura que Larry ni siquiera le dirige la palabra. “Por lo pronto yo estoy fuera del equipo, y hay otras dos o tres personas que quizás también están fuera del equipo”, reveló al programa Suelta la sopa.

“Simplemente de un día para otro dejó de contestarme y me enteré por terceras personas que no soy parte más de su equipo de trabajo, y se me hace mala onda de parte de él que no me dé la cara y no me diga qué es lo que está pasando”, agregó.

Y reprocha el comportamiento de Larry, con quien trabajó por año y medio, y a quien le fue fiel cuando estuvo preso acusado de secuestro, y aún cuando propiamente fue arrestado.

"Se me hace muy mala onda que ni siquiera Larry haya querido hablar conmigo, me enteré por medio de otras personas. Yo siempre fui fiel, estuve con él en los momentos más difíciles y no se me hace justo que se me quite de esta manera mi trabajo”.

Al respecto, personas cercanas al cantante afirman que él está haciendo una limpieza dentro de su equipo, despidiendo a quienes de alguna manera se vieron involucrados con el problema que vivió tras su arresto.

Con información de Agencia México