El actor confirmó que tiene una sorpresa para sus seguidores y que además cantará con una gran estrella de la música.

David Zepeda es reconocido en el medio del espectáculo por su trabajo como actor en diversas producciones. Sin embargo, volverá a la música.

En entrevista para el programa Hoy, el famoso señaló que su trabajó en la telenovela ‘Vencer el desamor’, le permitirá retomar su carrera como cantante ya que podría lanzar un nuevo tema musical.

En el video el actor se mostró muy contento por su regreso a la música y espera que pronto sus seguidores puedan escuchar su canción.

“Con esta novela tenemos ahí una sorpresa que esperemos les encante, estamos cocinándola porque con el tema de Covid estuvimos aislados completamente, pero se viene algo muy bonito y ojalá que les encante, seguramente así será” David Zepeda

David Zepeda reveló que no estará solo en su regreso a la música ya que cantará con un gran artista. Sin querer revelar más detalles sobre la colaboración puntualizó que pronto se podrá escuchar.

“Es un tema hecho con el corazón, escrito con el alma e interpretado con un señorón de la música” David Zepeda

El actor aprovechó su entrevista con el programa Hoy para agradecer a todas las personas que le han mostrado su cariño pese a todos los rumores que se dicen de él.

Al regresar de la nota, Andrea Legarreta lo defendió de la polémica sobre la supuesta relación que mantenía con Daniel Urquiza .

La conductora señaló que David Zepeda es una de las personas más lindas y que no le parece que se difame y hable de él sin presentar ninguna prueba.