¿Quién fue el ganador de La Academia 2020?

Llegó a su fin La Academia, colocándose Dalú como ganadora única del programa.

La gran final de Academia se realizó este domingo, fue un programa lleno de estrellas y grandes emociones. Aunque Angie, Dalú, Carlos Torres, Dennis y Charly Zuñiga dieron lo mejor de si, la gran ganadora de la noche fue Dalú, oriunda de Culiacán, Sinaloa.

Con más de 21 millones de votos el primer lugar se lo llevó Dalú con 24.2 de votos, siendo la ganadora de 1 millón de pesos, segundo lugar con 24.0 de votos fue Angie ganando 100 mil pesos, al igual que el tercer lugar que se lo llevó Carlos Torres. Denis Arana logró el cuarto lugar con 17.2 de votos y Charly Zuñiga Quinto lugar con 16.9 votos.

Cabe mencionar que durante la fabulosa interpretación de Dalú con el tema “sola otra vez”, el juez Alexander Acha de 35 años le ofreció una de sus románticas canciones.