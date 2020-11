Christian Chávez confiesa la verdadera razón por la que Poncho Herrera no participará en el concierto virtual de RBD

En septiembre de este año, se reveló que RBD haría un concierto virtual para complacer a todos sus fanáticos. Sin embargo, Dulce María y Alfonso Herrera no participarían en este espectáculo.

Tras una serie de rumores sobre la ausencia de los famosos, Christian Chávez reveló la verdadera razón por la que Poncho Herrera tomó la decisión de no participar en el show.

En entrevista para Ventaneando el actor detalló que en realidad Poncho Herrera nunca se sintió parte del grupo ya que no se encontraba cómodo como cantante y siempre prefirió mostrarse frente a las cámaras de televisión.

“A Poncho nunca le gustó estar en los escenarios, a él le gusta más estar al frente de la cámara y siempre nos lo dijo” Christian Chávez

Christian Chávez bromeó con la situación y aseguró que su compañero siempre va a ocultar su amor por RBD.

“Va a ser un RBD de clóset, pero aun así lo queremos” Christian Chávez

De manera directa puntualizó que ellos siempre apoyaran la decisión de su compañero, ya que él tiene claro lo que quiere.

“Al final uno toma las decisiones en su vida que piensa o cree y Poncho siempre ha tenido muy claro lo que quiere y lo que no y es muy respetable” Christian Chávez

En ese sentido Christian Chávez señaló que aunque es triste que ni Dulce María ni Pocho Herrera no puedan estar, ellos siempre los apoyaran.

“Ha sido triste y ha sido difícil porque nosotros siempre dijimos que RBD sin uno no es RBD, pero al final te das cuenta de que las personas están en momentos distintos y no puedes obligar a alguien a formar parte de algo que a lo mejor no le pareció mucho en su vida o no le gustó mucho lo que hacía” Christian Chávez

Durante su entrevista el cantante mostró su emoción por poder regresar en un concierto con RBD el próximo 26 de diciembre.