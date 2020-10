Organizadores del festival detallan que lo más importante es garantizar la seguridad y la salud de los asistentes.

A través de la cuenta oficial de Twitter del Corona Capital se informó que el festival del 2020 quedará pospuesto hasta el 2021 debido a la pandemia por el Covid-19.

Luego de 10 años consecutivos de ser realizado sin interrupciones, los organizadores del festival revelaron que en la situación actual lo más importante es garantizar la seguridad y la salud de los asistentes.

Este festival se realiza año con año en la Ciudad de México y se ha convertido en el escenario perfecto para las agrupaciones más representativas de la escena del rock.

“Después de celebrar juntos diez años de música con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser pospuesta para el 2021” Corona Capital

En su cuenta de Twitter Corona Capital compartió un mensaje en el que dejan claro que debido al Covid-19, no se puede garantizar la seguridad de las personas por lo que prefieren posponer el festival.

Los organizadores puntualizaron que esperan regresar en el 2021 con un gran cartel que sorprenda a sus asistentes.

“Nuestra meta es ofrecerles la experiencia que merecen cuidando de ustedes, siendo un festival que cada año se supere a sí mismo” Corona Capital

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y muchos aseguraron que no es sorpresa que se haya suspendido el festival que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival Corona Capital 2020 estaba programado para el 14 y 15 de noviembre de este año. Para este año el cartel de las bandas que se presentarían no se había liberado.

El festival Corona Capital queda pospuesto para el 2021

Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/2KuDWvL9o3 — Corona Capital (@CoronaCapital) — Corona Capital (@CoronaCapital) October 12, 2020

Entre los artistas más renombrados que han participado del Corona Capital desde su primera edición en 2010 destacan Foo Fighters, Arctic Monkeys, The Stone Roses, Portishead, Billie Eilish, The Killers, The Strokes, Lorde, Lana del Rey, Dua Lipa, Florence & The Machine y Pixies.

En la edición del 2019 se presentaron 60 agrupaciones, divididos en dos días. Hubo representantes de naciones como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Irlanda, Países Bajos y Sudáfrica.