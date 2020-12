Angelique Boyer reveló que aunque le gusta los escenarios ve muy complicado su regreso a la música al menos que sea con Maluma.

Angelique Boyer se ha destacado en el mundo de la televisión, sin embargo también ha hecho algunas incursiones en el mundo de la música. Sin embargo, la famosa reconoció que su regreso a los escenarios sólo sería posible si Maluma se lo pide.

En entrevista con varios medios, la actriz fue cuestionada sobre el concierto de RBD y reveló que aunque ella le gusta el escenario le apasiona más estar en una telenovela u obra de teatro.

¿Cuál es la condición para que Angelique Boyer regrese a la música?

En el video compartido por el periodista Eden Dorantes, Angelique Boyer detalló que sólo regresaría a la música si es que Maluma le pide hacer un dueto.

“Amo el escenario, el show, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro, a menos que Maluma me pida un dueto o algo así, pero si no, no, va a ser difícil" Angelique Boyer

Ante la insistencia de los reporteros u al recordarle que en el unitario ‘Mujeres asesinas’ cantó con Sherlyn y Ana Brenda Contreras, la famosa bromeó al señalar que: “Deberíamos de hacer un éxito de verano en francés”.

Sobre el concierto de sus compañeros de RBD, la actriz puntualizó que estaría presente apoyándolos ya que fue una etapa muy bonita para ellos.

Durante su entrevista Angelique Boyer señaló que esperaba ver a Anahí, Christopher, Christian y Maite juntos nuevamente, pero lamentó que no pudieron estar todos presentes.

“Son recuerdos muy lindos, la verdad es que me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no estén completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su embarazo y su bebé, como Poncho con la nueva serie que va a ser y también su bebé (…) Qué bonito vernos así, creciendo y a ellos me tan exitosos me llena el corazón de alegría” Angelique Boyer

¿Cuál es el sueño de Angelique Boyer?

Durante su encuentro con varios medios, Angelique Boyer confesó que ella se siente realizada ya que para ella siempre fue su sueño poder estar en la televisión mexicana.

“La verdad mi sueño siempre fue estar en la televisión mexicana, mucha gente hace chiquitas a las telenovelas, pero para mí es un sueño hecho realidad estar en el melodrama mexicano y ser parte de esas historias que atrapan al público” Angelique Boyer

Sobre sus planes a futuro la actriz reconoció que le gustaría seguir trabajando en novelas, aunque no sea como la protagonista. En el video también detalló que le gustaría regresar al teatro y estar cerca del público.