La actriz dice que el próximo concierto de RBD surgió de manera natural

Luego de que se confirmará que Dulce María y Poncho Herrera no participarán en el concierto tributo de RBD, han surgido varios rumores que señalaban a Anahí como la supuesta responsable de la ausencia de sus dos compañeros.

Para dejar todas las especulaciones atrás, la también actriz habló sobre cómo surgió la idea de un reencuentro y también detalló si es verdad que no se lleva bien con los integrantes de la agrupación.

En entrevista el programa Hoy, la famosa habló sobre su vida luego de que decidiera alejarse del medio del espectáculo.

Sobre su concierto con RBD, Anahí señaló que se encuentran muy feliz y a diferencia de lo que se pueda creer las cosas surgieron de una manera natural.

“Estamos felices, estamos muy emocionados porque las cosas se empezaron a dar así, solitas, de una forma en la cual yo creo que son las cosas más lindas de la vida, cuando se dan de una forma natural” Anahí

En el video la cantante habló sobre cómo es que aceptaron a participar, cuando en otros años se habían mostrado renuentes al reencuentro.

“Cuando empezó desgraciadamente todo este tema de la pandemia, empezamos a hablar los seis y a platicar de lograr hacer algo juntos, traíamos todos como esa emoción, esa ilusión de poder hacer algo especial juntos, al principio éramos los seis” Anahí

Anahí señaló que la idea del concierto no surgió por ninguno de ellos ya que fue su productor quien les invitó a hacer un concierto.

“Nos invitó Guillermo Rosas, quien es nuestro productor y en este momento es quien está creando todo este gran evento, primero habló con… no me acuerdo con quién, creo que yo fui la penúltima o la última en que me invitaran y ‘oigan, mañana nos reunimos en zoom para hablar’… hablamos, todos muy ilusionados” Anahí

La actriz confesó que desde el primer momento se emocionó mucho ya que siempre a tenido ese proyecto en su corazón, ya que fue una gran etapa.

“Guillermo nos contó esta idea que le parecía algo padrísimo pues hacer un concierto único, una vez en la vida, y la verdad es que a mí desde el primer momento me emocioné muchísimo porque para mí RBD tiene un lugar en mi corazón intocable” Anahí

Sobre la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera, la famosa detalló que a todos los integrantes les hubiera gustado por participar, pero al final no se pudo.