“Gracias por la luz”; Alejandro Sanz le rinde un emotivo homenaje a Pau Donés

Pau Donés murió este martes 9 de junio víctima del cáncer. A través de Instagram, la familia del cantante de 53 años de edad fue la encargada de informar al mundo la triste noticia.

Tras darse a conocer la muerte del cantante de Jarabe de Palo, estrellas de la música han utilizado sus redes sociales para despedirse del famoso. Tal es el caso de Alejandro Sanz quien a través de Twitter e Instagram le rindió un emotivo homenaje a su amigo aragonés.

En su cuenta de Instagram el cantante madrileño se despidió de su colega al compartir un video en el que aparecen ambos cantando. Su clip fue acompañado con un emotivo mensaje, en el que se resalta la manera que tuvo el artista de disfrutar cada momento.

Mientras que en Twitter le mandó sus condolencias a la familia de Pau Donés y además le agradeció al cantante por su amistad.

“Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo”

Alejandro Sanz