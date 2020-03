La canción 'Mi muñeca me habló' ahora tiene una nueva letra

'Mi muñeca me habló’ es una exitosa canción del programa infantil 31 Minutos. Pero ahora, una colectiva de mujeres feministas le dieron un giro al cambiar un poco la letra y convertirla en una versión feminista, de cara al próximo 8 de marzo.

En la Catedral de la Santísima Concepción de Chile, integrantes de la colectiva Callejeras Autoconvocadas Biobío llevaron lienzos, guitarras y decidieron tomar la canción de 31 Minutos para corearla en su versión feminista y así protestar contra la violencia de género en Chile.

La nueva versión feminista de la canción 'Mi muñeca me habló' invita a que las mujeres salgan, protesten durante el mes de marzo, que tomen los espacios públicos y se hagan presentes. Este himno también critica la represión que muchas han sufrido a lo largo de los años.

“Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en mi país” Callejeras Autoconvocadas Biobío

De acuerdo a declaraciones del colectivo señalaron que seguirán presentándose:

“durante todos los días, meses y años sí es necesario luchando para que las mujeres tengamos los derechos y la dignidad que por tanto tiempo se nos han negado y, por sobre todo, mientras existan mujeres violentadas , abusadas y asesinadas.”

El video se viralizó en cuestión de minutos, tanto que llegó a manos de Jani Dueñas quien es la cantante de la banda de 31 Minutos cuando éstos realizan sus presentaciones en vivo por lo que expresó su emoción y solidarización hacia las mujeres.

Canción contra violencia de género

31 Minutos es uno de los programas chilenos más famosos en latinoamérica debido a sus contenidos que explican varios temas sociales de una manera en que su público infantil pueda entender; sin embargo, la manera de contarlos ha hecho que tengan miles de seguidores en todo el mundo sin importar la edad.

De hecho, en 2017, 31 Minutos sacó una canción que le canta a la igualdad de género como parte de la Semana de las Artes por la Igualdad de Género (Arts Week HeForShe) de ONU Mujeres en Chille, llamada ‘ MiniLolas ’ la cual interpretan unas adolescentes de trapo.