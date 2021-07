Carla Morrison manifiesta su apoyo a #YoSoy132: no acepta invitaciones de Televisa

México, D.F.- La cantautora originaria de Tecate, en el estado norteño de Baja California, aún se identifica con aquella chica de ojos soñadores que abandonó su ciudad natal con la ilusión de aprender música. En aquella época no se imaginaba que sus canciones de desamor se convertirían en éxitos masivos y que provocarían tremendas catarsis entre el público femenino.

"Comencé como muchos, siendo una adolescente y cantando en una banda de 'covers'. En Tecate tuve dos grupos, Zombras y Revolver, pero era el típico proyecto con el que uno se divertía el fin de semana, cantando en bodas, en fiestas de amigos, mientras uno se emborrachaba. Nada formal", recordó.

La vida le sonrió cuando conoció a su colega y amiga Natalia Lafourcade, quien enamorada de su música la invitó a abrir algunos de sus conciertos. La relación y fascinación por la música de Morrison se hicieron tan fuertes que Lafourcade se ofreció a producir su segundo EP, "Mientras tú dormías", de 2010.

"Natalia es un ángel en mi vida. Por eso no entiendo la insistencia de algunos medios de compararme con ella para crear conflicto entre nosotras. Me da risa. Somos muy amigas y es como si me compararan con mi hermana. Hay mucho amor y admiración para ella", afirmó la autora de temas como "Yo sigo aquí".

Televisa, #YoSoy132 y la controversia

Morrison ha hecho del internet su aliado. Desde las redes sociales ha entablado una relación cercana con sus admiradores y ha plasmado su apoyo al #YoSoy132, movimiento social que nació como una iniciativa de estudiantes universitarios en México en desacuerdo con la manipulación de la información y la corrupción de la clase política.

"Mi forma de apoyar al movimiento y a la lucha para tener una democracia real es no aceptar las invitaciones que me hacen en Televisa, empresa que se inclinó claramente por un candidato (político). No me interesa si no tengo esa plataforma televisiva, en realidad no la necesito", dijo Morrison. "Si viviera de la imagen, entonces quizá estaría preocupada, pero como no es así, me mantengo firme en mi decisión".

Estas declaraciones provocaron en las redes sociales una serie de críticas, pues se asumió que Morrison no ha necesitado de ninguna televisora para dar a conocer su trabajo, por lo que precisó a través de su cuenta en twitter:

Porfavor no generalizen, cuando dije que no trabajaria mas con Televisoras, me referia a las que manipulan la información! gracias.

Obviamente SOY TU FAN de Once TV me ah ayudado mucho y SIEMPRE estare agradecida con ellos! #arribalosmediostransparentes

Y asi como Central Once que programa mis videos y me apoyan y es un canal transparente! #arribalosmediostransparentes

Pronto les escribire una entrada en mi blog, para explicarles mejor y tambien para darles noticias, los quiero <3

La cantautora mexicana ha grabado tres EPs, lanzó un álbum que le valió cuatro nominaciones a los Latin Grammy, se embarcó en una gira internacional y se aseguró un lugar en el Festival Lollapalooza Chile 2013.