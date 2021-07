Daniel Radcliffe podría estar en el nuevo filme de Guillermo del Toro

Los actores Daniel Radcliffe y Christofer Walken podrían participar en el nuevo proyecto del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien planea llevar a la pantalla grande una nueva versión de “Pinocho” con títeres y bajo la técnica de “stop-motion”.

De acuerdo con la revista “The Hollywood Reporter”, el director de “El laberinto del fauno” informó en Cannes que propone una visión gótica del clásico de la literatura infantil de Carlo Collodi sobre el muñeco de madera que quiere convertirse en un niño de carne y hueso.

Durante una videoconferencia, Del Toro, quien estrenará el año que viene su película de robots "Pacific rim", explicó que el protagonista de “Harry Potter” le pidió participar en el proyecto. Además, el mexicano comentó que le gustaría ver a Walken interpretando el personaje del zorro.

El realizador indicó que él no tenía la intención de dirigir la película, pero los acontecimientos lo obligaron a actuar: "Cuando hablé originalmente de este proyecto dije que yo no iba a dirigir, y que sólo sería productor ejecutivo, pero con las pláticas que he tenido con la producción empecé a darme cuenta de que me estaba involucrando cada vez más".

Finalmente, reveló que Tom Waits y Christopher Walken están en su “lista de deseos” para el reparto de voces. La película está programada para lanzarse en 2014.