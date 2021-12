¿Cómo fue grabar ‘Rebelde’ con Angelique Boyer? Zoraida Gómez lo revela

Zoraida Gómez, quien participó en la telenovela juvenil Rebelde, a través de YouTube contó algunas anécdotas que vivió en esa época junto a Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María y los demás protagonistas del exitoso proyecto.

Aunque contó que todos eran muy comprometidos, lo que más llamó la atención fue sus declaraciones sobre Angelique Boyer.

“Era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica, pero con una mentalidad de una chava de 30. Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos, Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura”.

Zoraida Gómez. Actriz