Caracterizada como la bruja de Disney, la cantante pidió a sus seguidores mantenerse en casa por la alerta del Covid-19.

Luego de que el pasado 30 de marzo el canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Covid-19, diversas celebridades han utilizado sus redes sociales para pedirle a las personas que permanezcan en sus casas.

Tal fue el caso de Yuri, quien decidió mandar un mensaje sobre el coronavirus disfrazada de ‘Maléfica’. A través de su Instagram la cantante instó a las personas acaten el aislamiento social para evitar una mayor propagación del coronavirus .

En un video la jarocha aparece caracterizada como la bruja de Disney y les pide a las personas no salir de sus casas.

“Flora, Fauna, Primavera... Hola, soy el tipo de mujer que cuando quiere la luna, yo la bajo sola porque tengo el poder sobre el coronavirus, yo me quedo en casa, ¿y tú?” Yuri

Reacción de los usuarios a Yuri Maléfica

La reacción de su casi millón y medio de seguidores no se hizo esperar y muchos le agradecieron por invocar de una manera original y didáctica a sus fanáticos a que se queden en sus hogares.

“Jaja, te queda muy bien vestirse como diabla. ¿Pues no que muy creyente? Incongruencia total, pero tú síguele que te ves muy bien, guapísima y simpática como antes que no eras”, “Yuri, tu canción “siempre vendrán tiempos mejores” hoy me hizo llorar, pensé justo la situación actual en que a veces me desespero, pero sigo confiando en Dios”, “Con personas como tú es más fácil estar en cuarentena, mil gracias por ayudarnos a que este tiempo se nos haga más ameno”, “Lo siento, Yuri, pero no me gustó, siento que es de muy mal gusto, muchas personas han muerto por esta pandemia” son algunos de los comentarios que recoge la publicación.

Yuri también compartió otro video en sus historias de Instagram en donde les advertía a sus seguidores sobre la importancia de quedarse en casa.