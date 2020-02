"Nadie me ha venido a buscar", dice Yuri por demanda millonaria por la muerte de una trabajadora

La cantante aclara si enfrenta o no problemas legales

El 20 de febrero una revista de espectáculos publicó que Yuri enfrentaba una millonaria demanda interpuesta por la madre de Irma Ruth, quien se habría desempeñado como su asistente y murió en un accidente automovilístico hace siete años .

En entrevista con ‘De Primera Mano’ detalló que la revista que publicó esa información no es confiable por lo que no le sorprende que difundan información sin pruebas . Sin embargo, no señala si existe o no una demanda o si lo ocurrido a Irma Ruth tuvo lugar en su horario laboral.

“Nosotros los artistas estamos expuestos a todo… ¿Qué puedo esperar de TVyNovelas? ¿Qué puedo esperar de TVNotas?” Yuri

Antes los señalamientos que indicaban que ella y su esposo no quieren pagar a la madre de Irma Ruth, Yuri reveló que siempre ha dado la cara sobre el tema pues no tiene nada que esconder.

“Aquí estoy dando la cara ¿Qué problema hay?, yo no tengo cola que me pisen y nadie me ha venido a buscar” Yuri

La veracruzana señaló que no le preocupa la información que publican esta clase de medios ya que es una “mujer de paz”. En ese sentido, Yuri detalló que cuando ha cometido algún error ella ha dado la cara para admitir que se equivocó.

“Yo sé quien soy, yo sé que he hecho que no he hecho. Y cuando he cometido errores tengo los pantalones para decir públicamente 'disculpen la regué'. Los artistas somos seres humanos y nos equivocamos” Yuri

Cuando fue cuestionada sobre si ejercerá acciones legales contra la revista, detalló que no porque le da flojera. Además reveló que el autor de la publicación es un periodista que “nunca la ha querido”.

“A mi no me quitan la paz, a mi nunca una revista me va a quitar la paz, ni la gente, ni lo que digan los demás” Yuri

Yuri se pronuncia a favor de “Un día sin mujeres”

En entrevista con ‘De Primera Mano’, Yuri señaló que está a favor del paro nacional de mujeres, siempre y cuando se realice de manera pacífica sin daños a terceros.

“Estoy de acuerdo. Las mujeres tenemos que hacer algo porque ahí está mi hija, mi prima, mi hermana, estoy yo, ahí estamos todas. Qué rico que podamos hacer esto sin hacer daño a nadie” Yuri

La cantante reveló que si bien no esta de acuerdo con las mujeres que rayan inmuebles o lastiman a alguien, puede entender su enojo debido a la poca acción de las autoridades para detener los feminicidios .

“Me gusta más este tipo de protesta. Entiendo a las mujeres que pintan, que se desesperan. A la mejor en alguna de esas mujeres está una hija, está una hermana o una amiga que han matado” Yuri