Yuri revela que sus padres la educaron para no dejarse de nadie por lo que pudo actuar cuando un hombre la acosó sexualmente

Yuri sorprendió a sus seguidores al confesar que cuando ella tenía 7 años de edad fue acosada sexualmente por un hombre mayor que intentó propasarse con ella.

Durante su entrevista con ‘Ventaneando’ la cantante reconoció que sus padres siempre la educaron para no dejarse maltratar por ningún hombre por lo que supo actuar de manera rápida para evitar cualquier tipo de situación.

Yuri pudo defenderse del acoso sexual de un hombre mayor a los 7 años

En el video Yuri reconoce que también sufrió acoso sexual. De acuerdo con la famosa cuando tenía 7 años un hombre mayor intentó propasarse con ella.

La cantante relató que desde niña su papá la educó para que no permitiera que nadie intentará sobrepasarse con ella.

“Recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted” Yuri

Yuri recordó que el hombre se le acercó a ella ofreciéndole un dulce y después le comentó que era muy bonita. Cuando el hombre se le acercó y le tocó el pecho, la cantante se hizo para atrás por lo que le comentó que no le estaba haciendo nada malo.

“Ese señor empezó a decirme ‘¿quieres un dulce? Ven nenita estás muy bonita’… Me empezó como a sobar el seno y yo me hice para atrás y el señor se dio cuenta ‘no mi amor no te estoy haciendo nada’ y le dije ‘no porque mi papá me dijo que usted no me tiene que tocar aquí’” Yuri

El papá de Yuri le dio una golpiza al hombre que acoso sexualmente a su hija

La cantante recordó que el hombre mayor se mostró muy insistente pero afortunadamente Yuri pudo salir corriendo del lugar.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá” Yuri

La artista recordó que su papá casi se muere pues se le subió el azúcar y salió de inmediato para darle una paliza al hombre que la había acosado sexualmente.

“Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel” Yuri

Yuri destacó que sus papás siempre le inculcaron que no se debía dejar de nadie, por lo que siempre pudo salir de relaciones o de hombres que intentaron maltratarla.

“Siempre me dijeron: usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que abusa y le pega y le grita y la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa” Yuri

En este sentido la cantante recordó un momento que vivió con su novio en un restaurante.

“Tuve un noviecito por ahí que era muy así, y yo supe que les pegaba a sus novias, famoso, no voy a decir su nombre, pero si te puedo decir que cuando él me levantó la voz y cuando me quiso hacer así, en ese momento me salí del restaurante donde yo estaba y dije: a mí no me toca nadie” Yuri

Durante su entrevista, Yuri les pidió a las mujeres alejarse de cualquier tipo de violencia.