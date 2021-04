Yordi Rosado expuso las poderosas razones que tiene para mantenerse alejado del caso que ha enfrentado Frida Sofía con Alejandra y Enrique Guzmán

El escándalo desatado luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo Enrique Guzmán de haberla “manoseado” cuando tenía cinco años de edad, ha provocado que medio mundo busque a los involucrados para obtener sus declaraciones en exclusiva, pero ese no es el caso de Yordi Rosado.

De hecho, el exconductor del programa ‘Otro Rollo’, quien se ha consolidado como un gran entrevistador de celebridades a través de su canal en YouTube, ha asegurado que no piensa tener en ‘La Entrevista con Yordi Rosado’ a Alejandra Guzmán, pero tampoco a Frida Sofía ni a ningún otro miembro de la familia Guzmán Pinal.

En un breve encuentro con reporteros, Yordi Rosado expuso las poderosas razones que tiene para mantenerse alejado del asunto que tiene hirviendo a las redes sociales.

Yordi Rosado: "Son cosas más delicadas...mi entrevista es distinta"

Yordi Rosado dijo que a pesar de querer mucho a la intérprete de ‘Volverte a amar’, no le gustaría verse involucrado en el polémico caso.

“Yo soy más de, no soy tan de meterme en un rollo que está ya en una situación muy polémica, no buscaría a Frida ahorita para una entrevista porque creo que ya son cosas más delicadas" Yordi Rosado

Asimismo, el también escritor y locutor de radio argumentó que el caso da para un tipo de entrevista que él no suele hacer.

“Mi entrevista es distinta, mucho más cercana y ahorita ya hay mucha polémica y no me gustaría hacer sentir incómoda a ninguna de las dos partes, ni a Frida, ni mucho menos a Alejandra que también la quiero mucho y a don Enrique” Yordi Rosado

"Me sorprendí mucho": Yordi Rosado habla de su experiencia al entrevistar a Andrés García

Yordi Rosado también se sinceró sobre la fuerte experiencia que tuvo al entrevistar a Andrés García, quien durante la charla sacó una pistola e hizo varios disparos.