Yordi Rosado reveló que no logró sus objetivos en Big Brother VIP y además quedó expuesto su malo lado matemático.

Recordemos que Big Brother fue uno de los reality show de Televisa que más éxito tuvo en sus inicios, este trataba de grabar 24 horas la vida de una variedad de celebridades que habitaban una casa.

Pese a que este proyecto trajo una gran experiencia y aprendizaje para varios de sus participantes, para otros fue todo lo contrario. Tal es el caso de Yordi Rosado, quien reveló durante el programa ‘Miembros al aire’ que el participar en la segunda edición de Big Brother VIP fue uno de los mayores errores en su carrera.

Y es que aunque su intención era que borraran la imagen que tenía el público de haber sido empleado de Adal Ramones en ‘Otro Rollo’ no logró salirse con la suya debido a que resultó afectado emocionalmente, por la muerte de su mamá y algunos errores en el reality.

Yordi Rosado contó que considera el peor fracaso de su carrera entrar al programa pensando en que ahí el publico se olvidaría que era el patiño de Otro Rollo y lo comenzarían ubicar por su nombre.

Por otra parte, Yordi rompió el silencio sobre aquel bochornoso momento en que le tocó dividir puntos entre los integrantes que tenía que nominar y que debido a la presión de una cámara y un cuarto solo lo llevó a cometer mas de errores en la televisión mexicana.

“Me llevan al confesionario y me dicen ‘reparte cinco puntos entre tres habitantes’, no pude contar en ese momento, me da pena ajena por mi familia, con mis hijos. Soy terrible con los números, bajo presión soy peor” Yordi Rosado

Finalmente comentó que fue un gran error y siempre ha sido muy malo para los números, por lo que los presentadores que lo acompañaban en el programa no dejaron de reírse al recordar el momento.