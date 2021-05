Por Yolanda Andrade ¡Montserrat Oliver dejó a su esposo!

Aún le brillan los ojos a Yolanda Andrade cuando recuerda que alguna vez sostuvo una relación con Montserrat Oliver, misma que pensó que duraría para toda la vida y es que ésta le mostró que existe el amor a primera vista.

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Yolanda se sinceró y recordó cómo fue que conoció a su ahora íntima y fiel amiga.

Fue durante una reunión de amigos, Yolanda cuenta que a segundos de ver a Oliver quedó flechada por cupido y de inmediato pensó en dejar atrás su vida llena de excesos y es que lo único que deseaba era entregar lo mejor de sí.

No obstante, Montserrat mostró indiferencia cuando la conoció por lo que Andrade astutamente se las ingenió para llamar su atención llenándola de postres, fue así como consiguió una cita donde rozaron sus labios al interior de un auto.

"Nos vimos y todo, me dio taquicardia, me emocionó, me enamoré… Me dice la Montse: ‘¿sientes lo mismo que yo?’ Yo le dije que sí y ahí nos dimos nuestro primer beso”

Yolanda Andrade. Conductora