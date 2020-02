Los reporteros pretendían que Yolanda Andrade atacará a Verónica Castro, pero la conductora les cambió la jugada.

Amigo reportero NO te metas con Yolanda Andrade, te despedazará fácilmente pues sus años de experiencia dentro del medio no son en vano. Este pequeño consejo habría sido de mucha ayuda a dos jóvenes periodistas quienes recientemente interceptaron a la conductora que terminó metiéndolos en aprietos.

Resulta que la prensa quiso saber las impresiones de la íntima amiga de Montserrat Oliver sobre las declaraciones que Verónica Castro hizo durante su entrevista con Galilea Montijo, cuestionamiento que incomodó a Yolanda en cuanto escuchó el nombre de su viejo amor.

La periodista quiso saber sobre el sentir de la presentadora de televisión por lo que argumentó:

“(Verónica Castro) dijo que había conductoras que utilizan los micrófonos para asesinar, atacar, como si trajeran un arma. Nunca dijo tu nombre” periodista a Yolanda Andrade

No obstante, Yolanda resultó más lista y les volteó la jugada:

“Ustedes traen el micrófono, a ustedes les toca la pedrada, a mí no. Ella no dijo nada de mí, nunca dijo nada. ¿Por qué me voy a poner el saco? La que trae micrófono son ustedes... Ustedes están haciendo su trabajo. Me parece una falta de respeto que se haga un comentario así” Yolanda Andrade. Conductora de televisión

Los reporteros insistían en que 'La Vero' sí mencionó la palabra “conductora”, pero no pudieron ganarle ya que al final visiblemente molesta Yolanda les reclamó por haberle hecho un pregunta basada en mentiras.

La propia Yolanda publicó en Instagram el video del incómodo encuentro con la prensa: