“No soy perfecta”: Yanet García muestra orgullosa sus estrías en los glúteos

Pese a que antes le daban pena, Yanet García aprendió a amar las estrías de sus glúteos. 'La chica del clima' revela cómo fue que aparecieron.

Yanet García nuevamente vuelve a mostrar sus nalgas; sí, en tanga; sin embargo, esta vez no se trata de una foto hot, bueno...poquito, pero la finalidad no es elevar temperaturas.

'La Chica del Clima' quiere dejar claro que pese a ser una de las influencers más seguidas en redes sociales -en parte a su espectacular anatomía-, NO ES PERFECTA pues tiene estrías en los glúteos.

Desde la playa, con una fotografía en bikini publicada en Instagram, la también modelo mandó un poderoso mensaje a sus casi 13 millones de seguidores a quienes pide aceptar y amar a su cuerpo incluso con imperfecciones. Ella se pone como ejemplo.

La novia de Lewis Howes comienza explicando que hace más de diez años tomó la decisión de ingresar a un gimnasio para entrenar su cuerpo debido a que deseaba sentirse mejor así como aumentar su confianza y seguridad.

“Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado” Yanet García. Conductora de televisión

Esperó y al mismo tiempo se enfocó en desarrollar masa muscular en sus glúteos, estos comenzaron a crecer de manera natural pero no todo fue mágico pues las estrías no tardaron en aparecer y aunque al principio hizo todo por eliminarlas aprendió a aceptarlas.

“¡Me salieron estrías! Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mi un 'Lo lograste'” Yanet García. Conductora de televisión

“Ámate y acéptate tal cual eres, porque eres [email protected]”, finaliza no sin antes recomendar mucha agua para evitar la aparición de las estrías ya que una piel seca facilita su aparición.