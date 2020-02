“Le afectó muchísimos años”: Yanet García sobre la violación que sufrió su novio

Yanet García se dice orgullosa de ver crecer a su novio Lewis Howes, quien fue violado cuando apenas era un niño.

En el marco de la presentación del documental “Chasing Greatness” de Lewis Howes, Yanet García aprovechó las cámaras para expresar lo orgullosa que se siente de su novio ahora que conoce más sobre su vida, pero sobre todo que es parte de ella.

“Feliz. (Me siento) muy orgullosa, no ha sido fácil su vida, le ha costado muchísimo. Verlo crecer, verlo cumplir sus sueños motivando a muchas personas me llena de orgullo”, dijo a la par que señaló que el éxito no precisamente se consigue a través de títulos académicos.

"No hay excusas. No tienes que ser mejor en la escuela para cumplir tus sueños, hay cosas más importantes para salir adelante como creer todos lo días en ti mismo, al final del día eso te dará grandes resultados", dijo la también modelo que no paraba de sonreír tras escuchar los fuertes aplausos que dieron a su novio al término de la proyección del motivacional filme.

Por otra parte, prensa cuestionó a la influencer sobre el delicado capítulo en la vida de Lewis, quien fue violado cuando apenas era un niño, abuso que afectó su vida y sus relaciones por muchos años; no obstante, aquel dolor lo hizo más fuerte.

“Fue algo que le afectó muchísimos años, a los 30 años decidió abrir su corazón. Volvió a nacer... Ha usado ese dolor como una fortaleza para ayudar a las personas que han pasado algo similar como él” Yanet García. Conductora de televisión y modelo

Finalmente, la llamada 'Chica del clima' reveló cómo es que ayuda a su pareja a superar obstáculos. Todo inicia brindándose apoyo mutuo así como escucharse y entender que más que novios son un equipo.

“Cuando los dos se apoyan se vuelven uno y la fuerza es inmensa. Nos apoyamos, nos respetamos, él tiene sus sueños, yo tengo los míos. Se trata de compartir” Yanet García. Conductora de televisión y modelo

Sin más, acá el video las declaraciones de García, mismas que fueron compartidas por la periodista Nelssie Carrillo vía Instagram: