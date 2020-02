FOTO: Yanet García presume su desbordante escote a todos sus fans

Yanet García regala a sus seguidores un vistazo de sus voluptuosos senos.

Hay nueva foto hot de Yanet García. Esta vez el centro de atención no son sus espectaculares glúteos sino sus senos, dos de sus encantos que están arrancando miles de suspiros.

Vía Instagram, donde la siguen más de 12 millones de personas, la exconductora del programa Hoy publicó una sexy imagen de sí misma luciendo un revelador top de color azul. Posa sensualmente y se alborota el cabello mientras regala a sus seguidores un pequeño vistazo a las curvas de su torso.

La ardiente publicación de 'La chica del clima' está por llegar al medio millón de Me Gusta.

Las reacciones no se hacen esperar. Una lluvia de piropos y halagos está inundando la red social: “Hermosa”, “No solo el trasero, tus bubis son preciosas”, “Qué shulada”, “Pura hermosura”, “Mamacita”, “Qué maravilla entrar a Instagram y ver hermosas nenas”, “Te amo aunque no me peles”, “Tienes los ojos muy juntos”, “Hasta sin maquillaje luces bella”, le expresan.

Actualmente la conductora regia tiene una relación sentimental con el exjugador de futbol américano y escritor motivacional Lewis Howes, quien intenta consentirla en todo momentos con costosos regalos y viajes.

La pareja disfruta de su amor en Los Ángeles, donde hace poco se mudó García debido a que quiere estudiar actuación pues desea robarse la atención de Hollywood.