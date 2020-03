¿Qué le pasó? Así lucía Yanet García sin tanta pompa

Yanet García causó furor en Instagram, compartió un antes y un después de ella misma.

Yanet García suele compartir sensuales imágenes de su candente figura en redes sociales. Sin embargo hace unas horas la conductora compartió una imagen de su pasado donde luce totalmente irreconocible.

Resulta que la guapa influencer compartió un antes y un después de ella misma. En la foto del lado izquierdo podemos ver a Yanet lucir una figura muy esbelta de cómo se veía hace 10 años.

Yanet García contó a sus más de 13 millones de seguidores que para notar un cambio en tu figura, habrá que desarrollar un estilo de vida saludable.

García pidió a sus seguidores que no se den por vencidos en este proceso de ejercitarse y vivir una vida más saludable.

“Cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo qué haces con tu tiempo libre... te convertirá en aquello que serás mañana, y el día después de mañana. Observa que quieres y comienza a convertirte en esa persona. Disfruta mucho del proceso porque cada día estarás más cerca de tu meta”. Yanet García. Conductora

Pese a que la imagen fue compartida por Yanet hace unas horas, la postal ya supera los 192 mil “me gusta” y generó cientos de reacciones:

“Lo más hermoso que me ha dejado llevar una vida saludable va más allá de un cuerpo bonito, es sentirme bien conmigo misma. Enfócate, trabaja fuerte, Cree en ti y no permitas que nadie te diga que NO es posible”. Yanet García. Conductora

“Pura inspiración”, “Qué transformación”, “Me encantas”, “Gracias por ser una gran motivaciónn”, “Eres perfecta ”, “Me motivó, gracias”, fueron solo algunos de los comentarios a Yanet.