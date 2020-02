Sin explicar por qué eliminó el video que la muestra acariciándose los glúteos, Yanet publica una nueva y ardiente fotografía.

Esta semana Yanet García emocionó a sus fans al publicar en Instagram un sugerente video el cual grabó mientras se relajaba bajo la regadera. Este mostraba a la conductora de televisión darse un baño mientras se acaricia delicadamente los glúteos en tanga; desafortunadamente horas después la propia lo eliminó.

Seguidores de 'La chica del clima' hasta el momento no pueden creer que el clip ya no esté disponible, piensan que tal vez a su novio Lewis Howes le pareció demasiado y por ello le pidió borrarlo; no obstante, esta versión es poco creíble ya que es el empresario quien últimamente presume los glúteos de su novia.

Mientras se descubre el por qué decidió eliminar el video (por favor Yanet, di que fue un error), la también modelo publicó una nueva foto en bikini cuyo ardiente top está dejando boquiabiertos a más de uno.

García tomó como pretexto fue compartir con sus seguidores una bonita reflexión.

“Trabajar duro es importante. Pero hay algo que importa aún más: creer en ti mismo” Yanet García. Conductora de televisión e influencer

En apenas cuatro horas la sexy publicación está por llegar a los 400 mil Me Gusta. Una lluvia de piropos cae: “Preciosa”, “Si la belleza fuera física sería igualita a ti”, “Qué divina es esta mujer”, “Con todo el respeto que te mereces que buena y rica estás”, “Sabrosota”, “Estas como quieres”, le escribieron.