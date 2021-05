El pasado 21 de enero, Leticia Calderón reveló que ya se encontraba en casa luego de ser hospitalizada por problemas respiratorios causados por el Covid-19.

En una reciente entrevista, Yadhira Carrillo hablo sobre la salud de la famosa y reveló que se encuentra muy feliz de que la actriz haya podido superar el coronavirus, pues aseguró que llegó “morada” al nosocomio .

En un video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Yadhira Carrillo destacó que era muy buena noticia que Leticia Calderón ya se encuentre en su casa.

Carrillo confesó que la actriz habría llamado al hijo de Juan Collado ya que no podía respirar, por lo que se movió rápidamente para poderla llevar a un hospital.

En este sentido Yadhira Carrillo puntualizó que se pudieron mover rápido ya que incluso el médico les confesó que si llegaban un poco más tarde lo más probable es que Leticia Calderón no lo hubiera logrado.

En el video confesó que la famosa llegó morada al hospital. En su entrevista Carrillo agradeció al chofer quien también se movilizó para llegar a tiempo.

Yadhira Carrillo fue cuestionada sobre si no teme contagiarse de Covid-19 por las visitas que realiza al Reclusorio Norte para visitar a Juan Collado.

“Yo no podría no venir a ver a mi esposo, o sea, mi tranquilidad está aquí. Mi tranquilidad de estar viéndolo, estando con él y la tranquilidad de él también. Eso nos hace las cosas mucho más fáciles del corazón, llevaderas”

La actriz destacó que si le toca el virus estará tranquila ya que su corazón le dicta seguir visitando a Juan Collado.

“Entonces si me toca pues me toco, pero me quedaré muy tranquila de saber que hice lo que mi corazón me dictaba, ¿no?… que era estar aquí pegadita a él y así será hasta el último momento que él se encuentre aquí, estaré donde él esté por supuesto…”

Yadhira Carrillo